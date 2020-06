Lutto per la morte di Giorgio Re, figura molto nota nell’ambiente cattolico e dell’associazionismo a Ravenna

È morto oggi – prematuramente, dopo una malattia che lo ha vinto e portato via – Giorgio Re, figura molto nota nell’ambiente cattolico – ogni anno organizzava il Carnevale dei ragazzi della Curia – e dell’associazionismo a Ravenna. Lavorava presso la Coface e così lo ricorda il titolare della filiale ravennate Mario Boccaccini: “Giorgio frequentava Facebook dove aveva tanti amici ai quali non ha mai sottaciuto i suoi problemi di salute, per questo voglio ricordarlo anche qui a chi lo conosce. Poco fa Giorgio Re, persona buona, competente, leale ed instancabile, ha lasciato questo mondo per raggiungere il luogo più alto dello spirito, sorretto dalla sua grandissima fede. La famiglia perde un padre ed un marito unico. I Lions ed il suo Club Ravenna Host, di cui era Presidente eletto, perdono la forza di un grande Lions, generoso, pieno di bei gesti, instancabile nel servire il bisogno degli ultimi. Lascia un esempio fulgido che, seppur in pochi anni, ha rappresentato un riferimento di qualità e stile per tutti. Coface perde un pilastro nel lavoro, più di un Agente, più che commerciale, più che gestore è stato un vero catalizzatore di stima tra i clienti, gli operatori economici ed i dipendenti. Come amico e collaboratore è stato prezioso. Vidi giusto quando lo conobbi. Non ha mai smesso di sorprendermi per capacità, impegno, lealtà e onestà. Come amico, anche durante la severa malattia, non mi ha mai fatto mancare un sostegno pieno ed un buon consiglio nei momenti più difficili. È un uomo Coface da più di vent’ anni. Tutti i clienti, i dipendenti, i commerciali, i broker ed i dirigenti della Coface lo hanno stimato, senza riserve. Il suo era un lavoro non solo positivo ed efficace, ma anche etico. Riposa in pace carissimo Giorgio.”

Il Vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani così ha espresso il suo cordoglio: “Sono profondamente colpito dalla notizia della morte di Giorgio Re. Il suo garbo era tutt’uno col suo acume e, insieme, col suo impegno. Una persona squisita, di quelle che quando le incontri ti sembra di averla avuta a fianco fino a pochi minuti prima e quando la salutavi sapevi che in realtà non si allontanava. Era uno degli artefici del Carnevale dei Ragazzi che ogni anno organizza la Curia ravennate per la gioia di grandi e piccoli. Sono tanti i momenti belli trascorsi con lui così come sono belli i ricordi che serberò gelosamente nel mio cuore. Un uomo buono che non mancherà solo alla sua famiglia ma mancherà a tutta la comunità ravennate. La tristezza per la sua perdita sia compensata dalla gioia per averlo conosciuto e per aver percorso un tratto di strada insieme. Fai buon viaggio Giorgio.”