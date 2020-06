Scontro tra un camion e una moto: muore centauro a Barbiano

Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, venerdì 19 giugno, a Barbiano di Cotignola su via San Giovanni è avvenuto uno scontro tra un camion e una moto: nel violento impatto, il centauro 45enne alla guida della motocicletta, una Bmw di grossa cilindrata, purtroppo è deceduto sul colpo.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, dalle prime informazioni pare che il camion stesse per immettersi in un’azienda al civico 6 di via San Giovanni quando si è scontrato con la moto, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elimedica e che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne, anche la polizia Locale per i rilievi del caso.