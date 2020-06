Torna “Tutti al mare in bus”: tre collegamenti settimanali tra Faenza e Punta Marina. Obbligatoria la prenotazione

La Coop. Trasporti di Riolo Terme, in collaborazione con la Bottega del Viaggio e l’Auser Faenza, quest’anno ripropone “TUTTI AL MARE IN BUS ” tutti i martedì, venerdì e domenica dal 21 giugno al 30 agosto 2020.

Per tutti coloro (bambini, genitori e nonni) che vogliono raggiungere il mare senza preoccuparsi del traffico sarà possibile prenotare ed acquistare il proprio posto sul bus con un biglietto di andata e ritorno al costo di 12 euro.

La Cooperativa Trasporti di Riolo Terme permette di raggiungere la località di Punta Marina, per tutta l’estate, con partenza alle ore 7.50 dalla stazione dei Bus di Faenza e con collegamenti diretti anche dalle vallate di Riolo Terme (partenza anche dallo stabilimento termale) – Castel Bolognese e Tredozio – Modigliana – Marzeno.

È un servizio che permetterà a tutti i residenti e i turisti del comprensorio faentino di raggiungere facilmente le spiagge di Punta Marina e Marina di Ravenna sfruttando un mezzo di trasporto economico ed ecologico.

L’arrivo è previsto per le 8.40 a Punta Marina con discesa passeggeri a due passi dal mare e possibilità di utilizzare il servizio “navetto” che collega il lungo mare di Punta e Marina di Ravenna: autobus gratuiti ogni 15 minuti.

Inoltre per gli amanti della bicicletta ci sarà la possibilità di prenotare un Bike Tour da Punta Marina a Marina Romea con tour in pialassa ed escursione in barchino a € 35,00 (Bambini da 0-3 anni € 5,00 e fino a 10 anni € 25,00). La quota comprende nolo bici, assicurazione, accompagnatore ed escursione in barchino.

La novità di quest’anno è la prenotazione obbligatoria. Questa prassi è stata inserita per una migliore gestione e per rispettare tutte le norme di igienico sanitarie vigenti.

La partenza per il ritorno è programmata alle ore 17.30 da Punta Marina.

Per tutti coloro volessero maggiori informazioni o per gruppi organizzati è consigliabile contattare direttamente gli uffici della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme al 0546 71028 o La Bottega del Viaggio al 0546 1913777.