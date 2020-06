“Vivi la strada in sicurezza”, la Polizia Locale di Cervia con un depliant ricorda l’uso corretto e le regole per i monopattini elettrici

La Polizia Locale di Cervia ha realizzato un depliant che ricorda le regole della circolazione dei monopattini elettrici, considerato che il suo utilizzo è andato sempre in crescita negli ultimi tempi e che sono aumentati anche il numero degli incidenti. Infatti secondo i dati dell’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale) con il nuovo “Osservatorio Monopattini” al 12 giugno 2020 sono 22 gli incidenti che coinvolgono i monopattini, mentre in tutto il 2019 erano stati 7. Tra i coinvolti ci sono un decesso, due feriti in prognosi riservata, e ben 27 feriti, tra cui 10 minorenni che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Nel volantino che è disponibile anche online sul sito polizialocale.comunecervia.it vengono spiegate le regole sui mezzi di micromobilità elettrica in vigore dal 1 marzo 2020. “Il Governo ha giustamente regolamentato questi mezzi elettrici che sempre di più circolano sulle nostre strade e ancor di più in località turistiche come Cervia – spiega il Comandante della Polizia Locale Sergio Rusticali – Se da un lato facilitano gli spostamenti e salvaguardano l’ambiente poiché sono a emissioni zero, dall’altro sono comunque mezzi che circolano su strada e che possono essere pericolosi per sé e per gli altri. Ecco perché prudenza e rispetto delle regole sono fondamentali.”

Queste le principali informazioni. I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette elettriche di 0,50 Kw, con limitatore di velocità e segnalatore acustico, senza posti a sedere e con marchio CE. Quelli con caratteristiche diverse non possono circolare e le sanzioni vanno da 200 a 800 euro, con il sequestro del monopattino. Per guidare un monopattino elettrico bisogna avere almeno 14 anni, ma non serve alcun tipo di patente e i minorenni devono indossare un caschetto protettivo. Obbligatorie le luci anteriori e posteriori, il giubbotto o bretelle rifrangenti di notte o con scarsa illuminazione.

Si può circolare nelle piste ciclabili, sulle strade urbane dove c’è il limite dei 50 km/h e nelle aree pedonali dove ne è consentita la circolazione; è sempre vietata la circolazione nelle strade extra urbane. È vietato superare i 25 km/h sulla carreggiata e superare i 6 km/h nelle aree pedonali. Bisogna procedere su un’unica fila quando la circolazione lo richieda e comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due. Non si possono trasportare altre persone, animali e oggetti ed è vietato trainare o farsi trainare. Occorre avere sempre il libero uso delle mani e reggere il manubrio con entrambe le mani.