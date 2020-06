Banda dei bancomat in azione in Romagna. Colpo fallito alla filiale della Cassa a San Zaccaria

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno una banda specializzata nell’assalto ai bancomat ha messo a segno alcuni colpi in Romagna e ha colpito anche a San Zaccaria di Ravenna, dove ha tentato l’assalto – fallito – alla locale filiale della Cassa. I colpi si sono susseguiti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. La prima ad essere stata colpita è stata la filiale della Banca Malatestiana a Santa Giustina di Rimini: l’attacco si è verificato intorno alle 2 di notte. La banda ha fatto saltare il bancomat e l’attacco avrebbe fruttato almeno 30mila euro.

Un’ora dopo, intorno alle 3, la banda ha agito a San Zaccaria, dove quattro banditi si sono presentati con un’Alfa Romeo Giulietta scura allo sportello bancomat della Cassa di Ravenna e hanno iniziato ad armeggiare per farlo saltare. Tuttavia il furto è fallito e i quattro sono fuggiti. Intorno alle 4 molto probabilmente la stessa banda ha attaccato la filiale della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna di via Ravennate, a Martorano di Cesena. Anche in questo caso è stata avvistata un’auto scura con almeno 3 persone. Qui il bancomat è stato fatto saltare e i ladri avrebbero arraffato circa 10mila euro.