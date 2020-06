Cervia. Bonaretti (M5S): “Proponiamo che venga convocata al più presto la Commissione consiliare per la riapertura del Punto di Primo Intervento”

“La questione del Punto di Primo Intervento della nostra città merita un lavoro più approfondito di una semplice raccolta firme. Il coinvolgimento dei cittadini è un principio che difendiamo e portiamo avanti da sempre, ma non deve diventare un alibi per il primo partito di maggioranza, la cui Amministrazione dovrebbe essersi attivata “ab illo tempore” riporta una nota di Pierre Bonaretti, consigliere comunale del M5S di Cervia.

“Avevamo affrontato la questione già nel Consiglio comunale dello scorso aprile – aggiunge Bonaretti -, con un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche e tanto di intervento della direttrice dell’Ausl che ci aveva rassicurato sulla volontà di ristabilire il Primo Intervento a Cervia. E poi? Poi, a due mesi, la situazione vede un ripristino solamente parziale (a differenza di altre località vicine) e l’unica cosa che propone la maggioranza è una raccolta firme? Noi proponiamo che venga convocata la 4a Commissione consiliare (e al più presto!) all’interno della quale discutere la questione insieme a Sindaco, Assessore di riferimento e referente dell’Ausl. Chiediamo un’azione concreta da parte dell’Amministrazione nell’aprire un tavolo di confronto tra Ausl e amministratori locali, in modo da avanzare richieste e valutare le criticità insieme. La stagione è in ripartenza e il tempo per valutare soluzioni è poco”.

“La nostra città ha diritto di avere un servizio sanitario adeguato e il Covid ci insegna che non sono mai abbastanza le risorse spese in sanità. Puntiamo a risposte certe e valutiamo il da farsi attraverso un confronto tecnico” conclude il consigliere del M5S.