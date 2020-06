Fusignano. Martedì 23 giugno erbe officiali protagoniste per celebrare la notte di San Giovanni

Martedì 23 giugno in piazza Corelli a Fusignano si celebra la notte di San Giovanni. La notte di San Giovanni è il periodo più propizio per la raccolta delle erbe officinali e per mantenere viva questa tradizione, la Pro Loco di Fusignano in collaborazione con Auser propone la vendita di mazzetti di San Giovanni; un augurio per portare benessere e prosperità nelle case di chi vorrà acquistarli.

Per rendere più piacevole la serata, la gelateria “L’Araba fenice” proporrà il gelato alla lavanda, mentre l ‘erboristeria “La Lunaria” esporrà i propri prodotti a base di erbe. Sarà inoltre possibile acquistare piantine officinali in collaborazione con “Il Quadrifoglio” e “Martoni Renzo caccia e pesca”. Il ricavato del la vendita dei mazzetti sarà devoluto per il 50% a favore di famiglie bisognose, mentre il restante 50% verrà utilizzato per realizzare la “Notte di San Giovanni 2021“. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano.