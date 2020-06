Giovane di Alfonsine cade in moto a Baiso nel reggiano, non è in pericolo di vita

Una caduta in moto si è verificata intorno alle 12 di oggi a Baiso, nel reggiano, in conseguenza della quale il conducente, un 23enne abitante ad Alfonsine, è rimasto seriamente ferito ma fortunatamente non versa in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Castellarano che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 23enne alla guida di un motociclo proveniva da Baiso con direzione Sassogattone quando ha perso il controllo della moto e si è fermato dopo una caduta in strisciata di circa 20 metri. Il conducente a seguito delle lesioni riportate è stato elitrasportato al Maggiore di Parma. La notizia è riportato dalla testata Reggio Sera.