Incidente sul lavoro alla Marcegaglia: ferito trasportato a Cesena con traumi agli arti inferiori

Incidente sul lavoro oggi 20 giugno presso lo stabilimento Marcegaglia di Via Baiona a Ravenna. Secondo le prime sommarie informazioni, un dipendente avrebbe subito traumi agli arti inferiori forse per una caduta o forse per schiacciamento ed è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Cesena con l’elisoccorso. Ma si tratta di ipotesi, non si sa nulla ancora di preciso della dinamica dell’incidente né della gravità dell’accaduto e delle ferite riportate dalla persona trasportata al Bufalini.