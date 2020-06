Natura in movimento: ai giardini pubblici di Ravenna 20 laboratori per bambini tra sport e natura

Muoversi nel verde, conoscerlo e apprezzarlo facendo attività motoria: è il progetto Natura in movimento nato dalla compartecipazione tra il Multicentro CEAS Ravenna del Comune di Ravenna e Trail Romagna che si propone di sensibilizzare i giovani a uno stile di vita attivo sostenibile e a contatto con la natura, trasmettendo la passione per il territorio e creando esperienze ed emozioni attraverso percorsi eco-didattici che coniughino lo sport e l’ambiente naturale.

Si tratta di 20 laboratori gratuiti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, che si terranno a partire da martedì 23 giugno fino a venerdì 28 agosto, della durata di 3 ore ciascuno, dalle 9 alle 12, e si svolgeranno ai Giardini pubblici. Ogni laboratorio sarà aperto ad un massimo di 21 partecipanti suddivisi in 7 gruppi.

L’idea di partenza è la realizzazione di un’esperienza in grado di unire sport e natura, partendo dal presupposto che questi siano due elementi fondamentali per la crescita psico-fisica dei più giovani. L’attività motoria non solo apporta numerosissimi benefici psico-fisici, ma rende gli individui più consapevoli delle proprie capacità e più sensibili ai luoghi che ci circondano.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: fornire chiavi di lettura sistemiche dell’ambiente e stimolare la capacità di percepirlo come un’organizzazione complessa dove tutti gli elementi sono inevitabilmente legati tra loro; suscitare spirito d’osservazione e capacità di ricerca all’aperto; stimolare un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti dell’ambiente; diffondere la conoscenza del patrimonio arboreo che ci circonda e in particolare quello presente all’interno della nostra città a partire dai Giardini Pubblici; favorire una sana attività fisica a contatto con la natura.

I laboratori prevedono tre sessioni: una prima fase ludico-motoria, una fase educatrice sociale per stimolare attraverso esercitazioni i dispositivi emotivi e relazionali, atti a sostenere il riconoscimento delle proprie risorse interiori, una terza fase eco green che prevede attività ludico-educative sul riconoscimento delle principali specie arboree e arbustive. Attraverso il gioco i partecipanti al laboratorio scopriranno come, anche in un parco cittadino, animali e piante siano strettamente interconnessi e tra loro interdipendenti e come tutte le piante siano tra loro collegate.

Le giornate di laboratorio si svolgeranno nei giorni 23/26/30 di giugno, 3/7/10/14/17/21/24/28/31 di luglio e 4/7/11/14/18/21/25/28 di agosto.

Per iscriversi ad uno o più laboratori occorre inviare una e-mail all’indirizzo: prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it. In caso di raggiungimento del numero massimo di 21 bambini per ogni laboratorio sarà prevista una lista di attesa.

In caso di impossibilità a partecipare al laboratorio prenotato è richiesta la disdetta con almeno un giorno di anticipo inviando mail a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it

Saranno attivate tutte le misure precauzionali anticovid per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.