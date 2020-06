Lutto nel mondo ambientalista di Ravenna: è morta a 79 anni Grazia Beggio

Si è spenta venerdì 20 giugno all’età di 79 anni Grazia Beggio, storica esponente ambientalista di Ravenna.

“Oggi è un giorno triste. La scomparsa di Grazia Beggio lascia un vuoto enorme per chi come me ha vissuto con lei le tante battaglie per la difesa della natura. Grazie a te pasionaria ora volerai con i tuoi amati Ibis mignattai e il ricordo sarà eterno.” Così Daniele Camprini per anni consigliere comunale verde.

“La notizia della scomparsa di Grazia Beggio ci ha lasciati senza parole. Perchè, anche se eravamo a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute, ha qualcosa di surreale pensare Ravenna, e il mondo, senza Grazia. Abbiamo condiviso con lei un milione di battaglie e dalla sua passione e determinazione abbiamo imparato molte cose. Sempre di stimolo per tutte e tutti, sempre in prima linea a ricordarci che la difesa e la valorizzazione dell’ambiente sono la condizione per la vita stessa della specie umana. Avremmo voluto che i ragazzi e le ragazze dei “Fridays for future”, e di tutto ciò che si muove nel mondo a difesa del pianeta, l’avessero potuta incontrare, e osiamo sperare che ci siano occasioni per poterla presentare loro anche adesso, e anche nel futuro. E mentre ci stringiamo a Giorgio, Veronica e Lorenzo in un grande e affettuoso abbraccio, riaffermiamo il nostro desiderio di proseguire, e trasmettere, le cose che Grazia ci ha insegnato, ricordando il motto, a lei molto caro, del grande e altrettanto compianto Alex Langer: Continuate in ciò che è giusto“. Questo il ricordo di Pippo Tadolini con le amiche e gli amici del gruppo dei Verdi degli anni ’80.