Ravenna. Polizia arresta un 24enne per atti persecutori e lesioni personali

La Polizia di Stato ha arrestato C.G. 24enne, residente in provincia di Reggio Emilia, per il reato di atti persecutori e lesioni personali.

Ieri, 20 giugno, agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura coercitiva personale disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, per i reati di atti persecutori e lesioni personali, nei confronti del 24enne C.G.

Il giovane, rintracciato in provincia di Ravenna dagli investigatori della Squadra Mobile nel corso dell’attività istituzionale, è stato condotto in Questura per la sua completa identificazione e, al termine delle formalità di legge, è stato condotto presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.