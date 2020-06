Auto contro moto a Marina Romea: un ferito grave trasportato al Bufalini di Cesena

Ancora un incidente sulla strade ravennati: ieri, domenica 21 giugno attorno alle 18.40, si è registrato l’ennesimo impatto, questa volta tra un’auto e una moto, a Marina Romea, all’incrocio tra viale Italia e via delle Valli.

Un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di rito, è entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata, con due persone a bordo. Nell’impatto i due motociclisti sono stati sbalzati sull’asfalto e secondo quanto riportato dal bollettino di Romagna Soccorso, ad avere la peggio è stata una donna, di 45 anni, trasportata con l’elimedica al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Il secondo motociclista avrebbe invece riportato ferite di media gravità e sarebbe stato trasportato con l’ambulanza al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Sul posto per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, un’auto medicalizzata e l’elicottero.