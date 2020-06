Fiab Ravenna presenta al Mercato Coperto il suo progetto “Nuova Mobilità post Covid”

Dopo tre lunghi mesi in cui sono state sospese tutte le attività di aggregazione e di incontro, la FIAB Ravenna torna a ritrovarsi con i suoi soci e con la cittadinanza in occasione della presentazione pubblica del Progetto “Nuova mobilità post covid”. “L’emergenza che abbiamo vissuto- scrivono in una nota – ha evidenziato la criticità del modo di muoversi agito fino a ieri e la FIAB, che da anni promuove la mobilità sostenibile e in particolare la bicicletta per il trasporto individuale, ha voluto cogliere l’opportunità di miglioramento che questa crisi può offrire. La proposta FIAB, volta a realizzare in breve tempo e con costi contenuti gli interventi che possano favorire la mobilità ciclistica sui percorsi Casa-Scuola, Casa-Lavoro, Città-Mare, è stata accolta con interesse dall’Amministrazione Comunale”.

Per dare visibilità e condividere con i propri soci e con la cittadinanza il positivo lavoro intrapreso con l’Amministrazione Comunale, martedì 23 giugno alle 20.30 al Mercato Coperto di Ravenna, FIAB Ravenna ne illustrerà i punti cardine e i prossimi passi. Oltre ai rappresentanti FIAB Ravenna, saranno presenti Alessandro Tursi, Presidente Nazionale FIAB ONLUS (in collegamento Skype), Giacomo Costantini, Assessore Turismo, Coordinamento eventi e Smart City e Roberto Fagnani, Assessore Lavori pubblici, Mobilità e Sport. Sarà anche l’occasione per darsi l’appuntamento per la ripresa delle attività escursionistiche del gruppo.

Sarà rispettato il distanziamento sociale. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook di FIAB Ravenna.