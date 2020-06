Il Sindaco Michele de Pascale presiede assemblea del Ravenna Festival, a Livia Zaccagnini la vice presidenza

“Non ci sono quasi parole per descrivere l’emozione straordinaria che è stata ieri assistere al concerto dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal Maestro Muti nello scenario spettacolare della nostra Rocca Brancaleone” ha dichiarato il Sindaco Michele de Pascale, in occasione dell’Assemblea di Fondazione Ravenna Manifestazioni, della quale è Presidente, convenuta lunedì 22 giugno, a un solo giorno di distanza dall’evento inaugurale della XXXI edizione di Ravenna Festival. “È un immenso orgoglio essere la città da dove è ripartita la musica in tutto il mondo con il primo concerto con presenza di pubblico, dopo le circostanze difficili che abbiamo attraversato.

La nostra Ravenna ancora una volta ha dato prova al mondo di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo e di saper trasformare le difficoltà in opportunità. Sono davvero fiero della nostra comunità, da qui ripartono cultura, arte e bellezza. In primo luogo ringrazio sinceramente il Maestro Muti senza il quale questa magia non si sarebbe trasformata in realtà; ringrazio tutta la direzione artistica e lo staff del Ravenna Festival che con coraggio hanno saputo dare vita a nuovi linguaggi, nuove forme e nuove esperienze che, tra le altre cose, hanno permesso alle magnifiche note di ieri sera di arrivare a migliaia di spettatori in tutto il mondo, fino al Giappone e agli Stati Uniti attraverso un’inedita diretta streaming. Un ringraziamento alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini e alla direttrice Unesco Audrey Azoulay per averci fatto l’onore della loro presenza”.

L’Assemblea ha approvato il bilancio a consuntivo 2019, ma anche conferito due nuovi incarichi, uno dei quali è quello di vicepresidente rimasto vacante alla scomparsa dell’Avvocato Mario Salvagiani. “Ringrazio Cristina Muti presidente onoraria,” ha continuato il Sindaco, “e do il benvenuto a Livia Zaccagnini e a Chiara Mazzucco che entrano oggi, con voto unanime dell’Assemblea, a far parte della famiglia di Ravenna Manifestazioni rispettivamente come vicepresidente e nuova consigliera”.