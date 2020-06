Un altro doppio zero a Ravenna, nessun caso di Covid e nessun decesso. 913 le persone completamente guarite, solo 36 i casi ancora attivi

5.176 a Bologna e Imola (+ 11)

a Reggio Emilia (+ 4) 4.537 a Piacenza (+ 1)

a Modena (nessun nuovo caso) 3.631 a Parma (+ 3)

a Rimini (nessun nuovo caso) 1.037 a Ravenna (nessun nuovo caso)

a Ferrara (nessun nuovo caso) 952 a Forlì (+ 3)

I 1.037 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

57 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

457 a Ravenna

133 Faenza

79 Cervia

68 Lugo

62 Russi

40 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castel Bolognese

21 Fusignano

16 Cotignola

12 Massa Lombarda

11 Brisighella

8 Conselice

8 Riolo Terme

6 Solarolo

4 Sant’Agata sul Santerno

2 Casola Valsenio

1 Bagnara

La somma dei casi fa 1.039, due in più. La differenza rispetto al numero ufficiale non dipende dal nostro computo, ma da un errore nella trasmissione dei casi comune per comune che si trascina da tempo.

Informativa delle autorità sulla situazione a Ravenna

Per la giornata di per il territorio provinciale di Ravenna non sono stati comunicati nuovi casi di positività né decessi. Si sono verificate 6 nuove guarigioni complete. Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che le persone completamente guarite ammontano a 913 (25 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) sono 36 (17 in meno rispetto a lunedì 15 giugno); di questi pazienti 15 ricoverati e 21 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 13 asintomatici e 8 con sintomi compatibili con tale regime. Sono, infine 79 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.