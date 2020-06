Proseguono i lavori di manutenzione stradale a Cervia e Milano Marittima

“Stiamo completando alcuni lavori di manutenzione per mettere in sicurezza le strade e rendere la nostra città più bella ed accogliente per i cittadini e i nostri ospiti. In questa settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì verranno rimosse le radici e rifatto l’asfalto in Via Milano nel tratto dalla rotonda 1 Maggio al distributore Agip” ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Mazzolani.

“Nei primi giorni della settimana a seguire, gli stessi lavori saranno effettuati in Viale Forlì dalla rotonda 1 Maggio a Viale Romagna, e verranno eseguiti lavori di messa in sicurezza sul viale Matteotti e nelle traverse, che si concluderanno prima del week end” prosegue Mazzolani -. A Cervia in via Marco Polo lavori di asfaltatura e proseguono i lavori di segnaletica orizzontale”.

“Riguardo al cambio di viabilità, chi viene da via Bonaldo avrà la precedenza per accedere in Piazza Andrea Costa, per evitare congestionamenti sul ponte mobile nei momenti di maggiore traffico” conclude l’assessore.