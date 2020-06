‘Strana serra’ sul balcone di casa: dentro ha 22 piante di cannabis. 48enne in arresto a Lido Adriano 

I Carabinieri di Ravenna, nella mattina di domenica 20 giugno, hanno arrestato un 48enne che in casa aveva allestito una piccola serra per la produzione di marijuana.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Lido Adriano hanno individuato, su un balcone di un appartamento della frazione, una ‘strana serra’. Dopo aver acquisito le informazioni sul proprietario, hanno deciso di entrare nell’appartamento in questione. In totale sono state rinvenute ventidue piante di cannabis in vaso con infiorescenze, 10 grammi di marijuana già pronta all’uso, nonché il kit per coltivare, frazionare e confezionare le dosi di stupefacente.

Visti gli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura imponendo al soggetto l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia fino alla prossima udienza.