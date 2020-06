Casalborsetti. Automobilista 43enne finisce fuori strada riportando gravi ferite: trasportato via elimedica al Bufalini

Alle 14,19 di mercoledì 24 giugno 2020, a Casalborsetti, all’altezza dell’incrocio tra via Romea Nord e via degli Scariolanti, più precisamente nella rotonda, un uomo ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada nei campi. Il 43enne ha riportato ferite di gravi entità venendo trasportato dai sanitari del 118 via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente, oltre all’autoambulanza, sono giunti i Vigili del Fuoco per estrarre il ferito dalla carcassa della vettura oltre che i rilevamenti del caso.