Cervia. Rubano alcolici di pregio in un locale dell’Oasi. Beccati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno tratto in arresto due ragazzi di vent’anni e denunciato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, altri due diciassettenni per furto aggravato in concorso.

Durante la notte tra il 23 e il 24 giugno, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Milano Marittima, su segnalazione, è intervenuta nella zona della movida controllando 4 ragazzi in possesso di numerose bottiglie di alcolici, del valore di qualche centinaio di euro.

Avviate immediatamente le indagini per risalire a quella che sembrava a tutti gli effetti la refurtiva di un bottino operato ai danni di uno dei locali di intrattenimento presenti all’interno dell’oasi, grazie anche all’ausilio delle telecamere, è emerso come i predetti, poco prima, si fossero introdotti all’interno di un’attività asportando dall’interno varie bevande e alcolici di pregio.

Gli indagati minorenni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e affidati ai rispettivi genitori, esercenti la patria potestà.

Per i maggiorenni, un ragazzo del posto e uno residente nel modenese, sono scattate le manette. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri sino all’udienza di convalida, avvenuta nella giornata odierna, a seguito della quale il giudice ravennate ha disposto l’immediata liberazione per la persona incensurata e l’obbligo di firma per l’altro ragazzo gravato da alcuni pregiudizi di polizia.