Due cantieri a rischio a Ravenna: provvedimento ostativo antimafia nei confronti di società impegnata nel territorio

La comunicazione del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale è un atto dovuto: c’è un provvedimento ostativo antimafia nei confronti di una società impegnata in due cantieri del territorio di Ravenna e questo significa che questi due cantieri sono a rischio per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori. Di più dal Comune non arriva e non può arrivare – dicono – per via delle indagini e delle disposizioni sulla privacy. Quindi non si sa qual è la ditta implicata e non si conoscono i 2 cantieri in causa.

“Stante il dovere di trasparenza che deve connotare l’azione della pubblica amministrazione nell’ambito dei pubblici appalti, voglio informare che in questi giorni il Comune di Ravenna ha ricevuto da una Prefettura al di fuori delle Provincia di Ravenna, la comunicazione di un provvedimento ostativo antimafia nei confronti di una società impegnata in due rilevanti cantieri del territorio. – scrive nella nota il Sindaco – È doveroso ricordare che i provvedimenti allo stato potranno essere oggetto di impugnativa da parte degli interessati, prima di diventare pienamente definitivi. Il Comune di Ravenna, pur nell’importanza di assicurare la realizzazione delle opere di cantiere, assicurerà nella vicenda innanzitutto il principio di piena legalità e rispetto delle leggi speciali in materia, raccordandosi e fornendo la più ampia collaborazione in primo luogo alla competente prefettura e mettendosi a disposizione per la piena tutela degli interessi pubblici e delle leggi”.