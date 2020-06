CMC di Ravenna sotto inchiesta per l’appalto della strada statale 640 che collega Agrigento a Caltanissetta

Come riporta La Repubblica edizione di Palermo la CMC di Ravenna è sotto inchiesta per l’appalto della strada statale 640 che collega Agrigento a Caltanissetta e il capoluogo nisseno allo svincolo per l’autostrada per Catania. “Nelle ultime ore una perquisizione condotta dalla Guardia di finanza nella sede della Cmc su ordinanza della Dda di Caltanissetta, a firma del sostituto procuratore Simona Russo, rischia di bloccare di nuovo tutto. Le ipotesi di reato per l’azienda sono di: peculato, associazione per delinquere, frode in pubbliche forniture e traffico illecito di rifiuti.” Così su La Repubblica.

L’inchiesta nasce in Sicilia ma ha portato a perquisizioni anche a Ravenna, al centro c’è proprio la statale 640 completa nel primo tratto ma incompiuta nel tratto nisseno, con i lavori che erano ricominciati appena poche settimane prima del lockdown, per essere poi sospesi e quindi ripresi a maggio. Il progetto riguarda i lavori per la costruzione del secondo tratto della Strada nazionale SS 640, dal km 44 al raccordo Imera, per un totale di 28,2 km e include 5 galleria artificiali, 4 tunnel, 13 viadotti, 10 cavalcavia, 1 cavalca ferrovia, 1 ponte ad unica campata.

Sulla vicenda i vertici CMC non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Nessuna notizia sul sito dell’azienda.