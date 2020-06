Faenza. 25enne ubriaco tenta di prendere a testate i poliziotti, ma viene arrestato

Verso le ore 1.45 di oggi, giovedì 25 giugno, una Volante del Commissariato di Faenza ha proceduto al controllo di un’auto con una persona a bordo, che si trovava parcheggiata nei pressi di un capannone della zona industriale in Via Ettore Majorana.

L’uomo, in un evidente stato di ebrezza alcolica, alla richiesta dei poliziotti di esibire un documento di identificazione è andato in escandescenza proferendo frasi oltraggiose e cercando inutilmente di colpire uno degli agenti con una testata, prontamente schivata.

L’uomo è stato fatto salire sulla Volante, e anche durante il tragitto per il Commissariato ha continuato a sferrare calci e pugni all’abitacolo dell’auto.

L’aggressore è stato identificato per K.A., 25enne cittadino albanese in regola con le norme sul soggiorno, risultato gravato da un pregiudizio per l’inosservanza delle norme sull’immigrazione e da qualche violazione amministrativa inerente l’uso degli stupefacenti e l’ubriachezza. K.A. è stato quindi arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

All’udienza che si è svolta nella mattinata odierna il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e K.A. è stato rimesso in libertà in attesa del processo.