Giornata a doppio zero a Ravenna, nessun nuovo caso. 47 casi in regione, 37 in un’azienda di logistica di Bologna

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.30 di giovedì 25 giugno

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 25 giugno 2020 si registrano 47 casi di Covid in più rispetto a ieri, di cui 39 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale (oltre 1.700 i test sierologici fatti nell’ultimo giorno). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.351 casi di positività. I tamponi effettuati sono 7.838, che raggiungono così complessivamente quota 474.450 (0,6 tamponi positivi ogni 100).

Dei 47 nuovi casi, 37 riguardano la provincia di Bologna e di questi 30 il focolaio isolato in un’azienda della logistica nel capoluogo regionale (la Bartolini, ndr), già confinato nel reparto interessato. Ha quindi visto coinvolti al momento solo i lavoratori del reparto stesso. La meticolosa attività di contact tracing e i controlli a tappeto alla ricerca del virus – si legge nella nota regionale – hanno portato alla ricostruzione della rete dei contatti e all’esecuzione di 138 tamponi, mentre altri 190 sono in esecuzione. Allo stesso tempo sono stati disposti gli isolamenti domiciliari tra i contatti stretti evidenziati nel corso delle inchieste epidemiologiche. La sede di lavoro interessata è stata oggetto di sopralluoghi sia da parte del personale del Servizio di Igiene e Sanità pubblica che da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro del Dipartimento di sanità pubblica della Asl di Bologna. Le persone positive sono state individuate dall’attività di screening e dai controlli regionali, essendo in larghissima maggioranza asintomatici ora in isolamento domiciliare.

I CASI ATTIVI – Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.068 (- 6 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 943, due in meno rispetto a ieri.

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 11, uno meno di ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 114 (-3).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 22.985 (+50): 264 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 22.721 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi, tre uomini e una donna. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.249. Nessun decesso a Ravenna (in totale dall’inizio della pandemia a Ravenna sono stati registrati 77 morti).

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: