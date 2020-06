Girano per le case di Ravenna promettendo ‘uno sconto in bolletta’: attenti alla truffa

Pare siano in tre: eleganti e “professionali”, da alcuni giorni si aggirano per Ravenna suonando ai campanelli, e presentandosi come sedicenti “tecnici di una società di luce e gas” propongono “grazie al Decreto di Conte” uno “sconto ai clienti che pagano puntualmente le bollette”.

A questo punto chiedono di visionare la bolletta al malcapitato di turno. Attenzione, non fateli entrare in casa e non mostrate bollette o documenti di alcun tipo. Le Forze dell’Ordine si stanno occupando della cosa: ci sono ricerche in corso e anche oggi pomeriggio è stato battuto il centro di Ravenna.