Dalle 18,30 di giovedì 25 giugno 2020 Piazza del Popolo a Ravenna ha ospitato la manifestazione (di carattere nazionale) “Priorità alla scuola”. Un gruppo di insegnanti, educatori, pedagogisti, genitori, professionisti che lavorano con l’infanzia e l’adolescenza ha espresso il proprio dissenso nei confronti delle linee guida ministeriali che annunciano didattica integrata per le scuole secondarie e attività integrative o alternative alla didattica alla primaria. Presenti in Piazza del Popolo anche l’assessore Ouidad Bakkali e il pediatra Farneti per chiedere maggior attenzione all’infanzia oltre che studi epidemiologici su Covid e nei confronti dei bambini. Presenti alla manifestazione un centinaio di persone, anche studenti.

Il movimento di “Priorità alla Scuola” di Ravenna ha manifestato sin da subito apertura nei confronti dell’Amministrazione Comunale e con le agenzie educative del territorio, oggi protagonisti “abbandonati dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione” che lascia soli i Comuni e i dirigenti scolastici nel ricercare finanziamenti e reperire fondi per progettare e organizzare strategie al fine di migliorare il sistema scolastico.

Rete degli studenti ha affermato in occasione della manifestazione: “Gli studenti sono stati lasciati soli in balia di linee guida continuamente smentite. Il ministro Azzolina rassegni le dimissioni e lasci spazio a persone più competenti di lei”.