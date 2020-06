Marina di Ravenna. La Pro loco lancia una rubrica informativa on line

Al posto del consueto giornalino cartaceo, in quest’estate colpita dal Covid, la Pro Loco lancia “Marina di Ravenna News”, un servizio informativo on line con video che saranno trasmessi ( marinadiravennanews) e nelle pagine Facebook e Instagram Marina di Ravenna e Pro Loco Marina di Ravenna.

“L’iniziativa, che quest’anno utilizzerà la rete, sarà sponsorizzata raggiungendo una platea maggiore rispetto al cartaceo – spiegano dalla Pro Loco -. Prima edizione della rubrica oggi, 25 giugno alle 17, poi con cadenza settimanale sarà aggiornata. L’iniziativa parte con la collaborazione volontaria dei soci e la speranza è che altre forze si aggreghino per migliorare il progetto”. Il numero Whatsapp per contattare la redazione è: 370 1530373