Ultimo incontro a Bagnacavallo sul futuro dell’ex Mercato Coperto

Si conclude giovedì 25 giugno alle 18 il ciclo di appuntamenti online dal titolo Il mercato del giovedì, promosso per tre giovedì consecutivi nell’ambito del percorso partecipativo curato dal Comune di Bagnacavallo e dall’associazione Spazi Indecisi per decidere assieme a cittadini, associazioni e imprese il futuro dell’ex Mercato Coperto di via Baracca.

Dopo il primo incontro di presentazione dei lavori di ristrutturazione e del percorso di partecipazione, nel secondo si è discusso di mercati cittadini e spazi ibridi, mentre l’appuntamento conclusivo sarà dedicato al turismo di comunità.

Il tema dell’appuntamento è infatti Come raccontare un luogo insieme alle sue comunità? Esperienze di reti per il turismo. Porteranno la loro testimonianza di “turismo dal basso” Prosper Wanner di Hôtel du Nord, a Marsiglia, e Walter Materassi della Cooperativa di Comunità Foiatonda, nell’Appennino bolognese.

I quartieri nord di Marsiglia non sono al centro delle rotte turistiche della città per via della loro reputazione. Hôtel du Nord è un progetto di comunità a cui partecipano abitanti, associazioni, attività commerciali per cambiare questa realtà e creare un modello di accoglienza, per turisti e non solo, attraverso esperienze uniche, intime e attente.

Foiatonda, che prende il nome dalla foglia di faggio, è una cooperativa di comunità di Madonna dei Fornelli, nell’Appennino bolognese, che promuove le bellezze del territorio e ne diffonde la cultura, l’arte, la storia, la cucina, le tradizioni.

Le esperienze di cui si parlerà durante l’incontro potranno essere uno stimolo per le riflessioni dei cittadini sulla futura gestione dello spazio di via Baracca. Gli spettatori potranno intervenire ponendo in diretta, nei commenti, domande e riflessioni.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook del Comune e del progetto Mercato Coperto Bagnacavallo e sul canale YouTube del Comune, dove resterà visibile anche nei giorni successivi.

Per informazioni:

www.mercatocopertobagnacavallo.it

mercatocopertobagnacavallo@gmail.com

Fb: @mercatocopertobagnacavallo