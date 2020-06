Brisighella aderisce alla Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia: cene all’aria aperta in centro storico

L’attuale contingenza legata all’emergenza sanitaria in atto non permette al Comune di Brisighella di organizzare la Notte Romantica con le caratteristiche che in tutti questi anni sono state messe in scena. Ma il borgo sulle colline faentine non arretra e anche quest’anno aderisce, sabato 27 giugno, alla Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, presentandosi nella sua veste più consueta, accogliendo il visitatore con una delle migliori espressioni di ricettività legata alla presenza di un’eccellente offerta nel campo della ristorazione, incentrata principalmente sull’utilizzo di prodotti tipici di cui il territorio ne vanta il privilegio ed è ricco.

In un Borgo dove il romanticismo lo si racconta per tutto l’arco dell’anno, dove le bellezze ambientali e architettoniche sono naturale cornice al piacere di stare, le migliori attività offriranno, grazie anche alla possibilità di usufruire, dell’utilizzo di ampi spazi esterni in pieno centro storico, cene romantiche open air a lume di candela.

La prenotazione al ristorante è fondamentale per garantire una serata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria.

La naturale atmosfera onirica di questa serata non farà altro che anticipare le iniziative che caratterizzeranno il lungo Sogno d’Estate, di luglio e agosto nel piccolo Borgo.

Per info su iniziative e ristorazione:

Pro Loco Tel. 0546.81166

www.brisighella.org