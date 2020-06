Castiglione di Ravenna: arrestato ex dipendente per incendio doloso a campo di grano della Cab Cervia, danni per 50 mila euro

Un cinquantenne ravennate è stato arrestato a Castiglione dai Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, con l’accusa di incendio doloso cagionato ad un campo di grano sito lungo la Via Camillo Torres di Castiglione di Ravenna, di proprietà della Cooperativa Agricola Braccianti di Cervia. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Castiglione al verificarsi del reato, già impegnati nella vigilanza sul territorio, ha consentito di acquisire indicazioni immediatamente sviluppate con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima che conducevano all’identificazione e all’arresto dell’uomo responsabile dell’incendio, già dipendente della Cooperativa. La successiva perquisizione operata sull’autovettura condotta dallo stesso e nella sua abitazione consentiva di rinvenire e sequestrare incontrovertibili fonti di prova a suo carico. Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto innanzi al GIP del Tribunale di Ravenna che, come richiesto dal PM dottoressa Silvia Ziniti, ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare degli arresti domiciliari. L’incendio ha completamente distrutto l’area coltivata a grano delle dimensioni di 20 ettari 20 provocando un danno di 50.000 euro circa dicono i carabinieri. Soltanto l’immediato intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Forlì e Cervia ha scongiurato il coinvolgimento delle abitazioni adiacenti il campo stesso, poste in serio pericolo dalla vastità delle fiamme alimentate dal forte vento che insisteva, fiamme visibili a diversi chilometri.