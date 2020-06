Ravenna e la Notte Rosa 2020. Costantini: occasione per veicolare un messaggio di grande organizzazione e per il divertimento in sicurezza

Visit Romagna ha deciso: la Notte Rosa si farà anche quest’anno e non sarà solo un weekend, sarà lunga addirittura una settimana dal 3 al 9 agosto. Insomma non una pink night piuttosto una pink week. A Ravenna diversi operatori turistici hanno però storto il naso e avanzato critiche più o meno dure sui social sia per il metodo – è stata presa una decisione senza che le categorie fossero consultate – sia per il merito: la Notte Rosa o la settimana rosa, che dir si voglia, con l’imprinting che ha sempre cercato di dargli Rimini – il Capodanno dell’estate e con i relativi assembramenti in riviera – rischia di essere fuori luogo del tutto quest’anno e male si sposa con l’idea di rilancio di una città d’arte come Ravenna che punta piuttosto sullo stile e la serenità.

A gettare acqua sul fuoco ci pensa l’Assessore al Turismo di Ravenna Giacomo Costantini che siede nel CdA di Visit Romagna, presieduta dal Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. “Per ora è stata solo fissata una data, – dice l’Assessore – ora dobbiamo declinare i contenuti della Notte Rosa 2020, che ovviamente terrà conto delle novità della situazione di quest’anno. La Notte Rosa è un brand importante che promuove in Italia l’idea e l’immagine di una Romagna accogliente, vivace, colorata, divertente, chiassosa. È vero. Ma non c’è solo questo. Per esempio, a Ravenna noi abbiamo sempre fatto vedere che la Notte Rosa si può organizzare in altra maniera, veicolando anche altri messaggi e altre immagini, come l’arte e la cultura.”

Non c’è il rischio che l’immagine e l’impronta di Rimini cannibalizzi tutta la manifestazione?

“Io non credo questo. Ripeto, la Notte Rosa è un grande contenitore. Dentro ci possono stare tante cose e ogni città ci mette del suo. Ravenna starà dentro la Notte Rosa con le sue peculiarità e caratteristiche. Con le escursioni guidate nelle valli per ammirare i fenicotteri rosa, con l’alba alla foce del Bevano, con le visite guidate alla scoperta delle grandi donne che hanno fatto la storia della città, con i mosaici di notte e con i tavoli all’aperto per la ristorazione e la convivialità. Nei prossimi giorni convocherò un tavolo con le Associazioni di categoria e inviterò anche Ravenna Incoming, Atlantide, i bagnini e Confindustria per discutere tutti insieme la cifra che vogliamo dare noi alla nostra Notte Rosa e per scegliere che cosa mettiamo a Ravenna dentro la Notte Rosa.”

Il modello della Notte Rosa era già in discussione negli anni precedenti. Proprio quest’anno non sarebbe stato il caso di prendersi un anno sabbatico per riconsiderare la formula?

“La Notte Rosa è un grande canale di comunicazione per veicolare il messaggio della Romagna della dolce vita, la Romagna con il sorriso della campagna pubblicitaria di questi giorni in tv. Io credo che possiamo usare quest’anno il contenitore della Notte Rosa per veicolare un messaggio di grande organizzazione, di capacità di fare le cose, e anche di ritornare a divertirsi in sicurezza. Un messaggio tranquillizzante capace di trasmettere sicurezza a tutti. Credo sia un’occasione non per abbandonare la Notte Rosa ma per rimodularla. E credo che da questo punto di vista proprio Ravenna abbia molto da dire.”