Giochi nei parchi e attività sportive nelle aree verdi di Bagnacavallo: tutte le occasioni di fare sport all’aperto

Proseguono i corsi di attività motorie e sportive promossi da associazioni e operatori del settore nei parchi pubblici di Bagnacavallo. Dal 24 giugno è inoltre possibile utilizzare nuovamente i giochi nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale, dopo che a seguito dell’emergenza Covid-19 il loro uso era stato temporaneamente interdetto.

Grazie alla possibilità offerta dal Comune di utilizzare i parchi a titolo gratuito sono numerose le associazioni e le società sportive che hanno trasferito i propri corsi all’aria aperta.

Il Parco delle Cappuccine, in via Berti, ospita la danza dell’associazione Beat Ballet asd, la ginnastica over 60 proposta dalla Uisp, lo yoga a cura dell’associazione Spazio Essenziale e la bioginnastica con Simone Magnani. Al Parco della Pace in via delle Regioni si tengono le lezioni di yoga di Giada Bagnara e i corsi di karate shotokan tradizionali curati dal Centro Studi Hiroshi Shirai. In via Togliatti, al parco si tengono i corsi di pilates dell’associazione Passi di Danza, mentre la Fulgur Pallavolo propone nell’area verde accanto alla piastra polivalente un corso di zumba e uno di stretching energetico e rilassamento guidato.

Le informazioni sui corsi sono reperibili sul sito del Comune.

Per quanto riguarda invece le attrezzature e i giochi nei parchi di Bagnacavallo e delle frazioni, essi sono igienizzati settimanalmente grazie al servizio dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile. Nei parchi è installata un’apposita segnaletica che ricorda le regole da seguire: igienizzarsi le mani prima di utilizzare i giochi, mantenere il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina all’interno delle aree gioco da parte degli adulti e dei bambini di età superiore ai 6 anni. Resta infine valido, in ogni caso, il divieto di creare assembramenti.

Sul sito istituzionale del Comune di Bagnacavallo è consultabile un’apposita sezione con un percorso turistico alla scoperta dei parchi pubblici principali e una mappa interattiva che può aiutare il visitatore nel suo viaggio “verde” (www.comune.bagnacavallo.ra.it/Citta-e-territorio/La-citta/Parchi-e-Giardini).

Informazioni:

0545 280889

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it