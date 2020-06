Marina di Ravenna si aggiudica anche per il 2020 la Bandiera Blu di FEE. Il vessillo sventola al Circolo Marinai d’Italia

Confermata per l’estate 2020 la Bandiera Blu per la spiaggia di Marina di Ravenna, che è stata issata al Circolo Marinai d’Italia alla presenza del Consiglio Direttivo A.N.M.I. e Presidente Pro Loco Marino Moroni. L’annuncio è stato dato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education.

«In un momento così difficile e delicato per il turismo – commenta la Consigliera A.N.M.I. Simona Stranieri – la conferma di questo riconoscimento per il litorale adriatico mette in evidenza, sotto il profilo delle garanzie e della sicurezza ambientale, che siamo pronti a rispondere alle nuove esigenze della domanda turistica per la prossima stagione in termini di sicurezza e capacità di accoglienza. E tutto questo è possibile grazie al lavoro condiviso tra Comune e operatori turistici e commerciali che dimostrano grande professionalità. Nonostante quest’anno i parametri fossero più stringenti, il nostro litorale si è dimostrato all’altezza della nuova sfida e voglio considerare come un buon auspicio la conferma della bandiera Blu per la prossima stagione turistica e balneare che sarà comunque inedita».