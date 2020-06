Uomo precipita dall’alto mentre lavora in un cantiere edile: ferito non grave, ricoverato all’ospedale di Ravenna

Incidente sul lavoro a Ravenna in via Gregoriana ieri pomeriggio attorno alle 17. Un operaio, mentre stava lavorando in un cantiere edile della zona, è precipitato dall’alto, cadento a terra e ferendosi, in modo non grave. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elimedica, ma dopo i primi accertamenti svolti dai sanitari, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna in codice 2 di media gravità.