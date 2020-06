Bonus edilizia: tutte le info sui fondi per la riqualificazione degli edifici in un incontro pubblico a Casola Valsenio

Per presentare le opportunità e le novità dei Bonus Edilizia, contenute nella Legge di Bilancio 2020 e nei recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (che hanno elevato la detraibilità degli Ecobonus e Sismabonus al 110%), per approfondire cosa e come fare per beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, le riqualificazioni energetiche (ecobonus), la manutenzione delle facciate, l’adeguamento antisismico (sismabonus), il Comune di Casola Valsenio con la collaborazione di CNA e CONFARTIGIANATO della Romagna Faentina, organizza un incontro pubblico nella serata di lunedì 29 giugno, alle 20.30 nell’area esterna de Le Medie (tendone del Centro sociale Le Colonne), in Via Roma 10.

All’incontro interverranno e risponderanno alle domande del pubblico, Luca Cantagalli (CNA Ravenna) e Andrea Demurtas (Confartigianato Ravenna). Coordina l’incontro Maurizio Nati (Assessore Urbanistica del Comune di Casola Valsenio). La cittadinanza è invitata a partecipare.