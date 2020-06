Ravenna. Da domani si riasfalta via San Gaetanino. Le modifiche alla viabilità

Inizierà domani, martedì 30 giugno, un intervento di manutenzione di via San Gaetanino, che prevede la fresatura e la riasfaltatura del manto stradale.

Durante i lavori, che si prevede di ultimare entro metà luglio, la strada non verrà mai chiusa alla circolazione, ma sarà in vigore il divieto di sosta.

Nel tratto e nella direzione da via Rotta a via Sant’Alberto il traffico rimarrà a senso unico e verranno via via istituiti dei restringimenti di carreggiata.

Nel tratto da via Maggiore a via Rotta la circolazione diventerà a senso unico, con direzione via Maggiore – via Rotta. Sarà quindi obbligatoria la svolta a sinistra per chi da via Rotta e da via Morelli deve immettersi in circonvallazione San Gaetanino e il traffico sarà deviato su via Bovini e via Canalazzo.