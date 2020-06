Riaprono le sale studio della Biblioteca Trisi di Lugo: obbligatoria la prenotazione

Da lunedì 29 giugno la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo riaprirà le sue sale studio con un numero di accessi limitato, nel rispetto delle disposizioni in vigore contro il Covid-19.

Per rispettare la distanza di almeno un metro tra ogni utente sarà disponibile un totale di 54 posti, dislocati sui diversi piani della biblioteca. Per organizzare in sicurezza l’accesso e la lettura nelle sale sarà indispensabile prenotare telefonicamente al numero 0545 38556, oppure inviare una mail a trisi@comune.lugo.ra.it. A breve sarà attivato anche un servizio online per la prenotazione della fascia oraria desiderata. Le postazioni sono prenotabili su due turni nelle giornate in cui la biblioteca è aperta anche di pomeriggio.

A ogni utente sarà assegnato un posto specifico contrassegnato da un numero, che corrisponde alla seduta che gli è stata riservata e che dovrà mantenere fino allo scadere del proprio turno.

Per entrare in biblioteca è richiesta l’igienizzazione delle mani all’entrata e l’utilizzo della mascherina, che potrà essere tolta in postazione e dovrà essere indossata nuovamente per entrare e uscire dalla sala.

Non è ancora possibile accedere a opere di consultazione come enciclopedie, dizionari, codici di leggi o altri libri esposti nelle sale studio. Per particolari esigenze ci si può rivolgere ai bibliotecari. Per consultazioni di materiali storici e rari, come di consueto, si richiede di concordare tramite mail un appuntamento, comunicando la tipologia della ricerca e i documenti da richiedere in consultazione.