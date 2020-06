Donazione del service Lions Club Ravenna Bisanzio a GiovinBacco destinato a Wolisso e Orto in Condotta

In Municipio, a Ravenna, si è svolta la cerimonia di donazione del ricavato del service svolto dal Lions Club Ravenna Bisanzio durante la manifestazione GiovinBacco 2019 nel centro storico di Ravenna. Il club lionistico ravennate collabora storicamente con la manifestazione enogastronomica organizzata da Tuttifrutti e Slow Food, gestendo lo stand in Piazza del Popolo.

Con la vendita del vino a scopo benefico e grazie alla collaborazione delle oltre 55 cantine romagnole che hanno donato il vino, quest’anno il service ha permesso di devolvere ben 3.200 euro destinati a due rilevanti progetti sociali. A Fondazione Lions Club per la Solidarietà, per il progetto ultra ventennale di Wolisso in Etiopia, rivolto a mille bambini etiopi assistiti dal punto di vista medico, scolastico, alimentare e odontoiatrico. A questo progetto fanno capo i Lions Club delle quattro regioni Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. E a Slow Food Ravenna per il progetto decennale rivolto ai bambini delle scuole ravennati Orto in Condotta.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato Nevio Ronconi, Presidente Tuttifrutti e organizzatore della manifestazione GiovinBacco; Andrea Salvotti, Presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio; Davide De Donà della Condotta Slow Food di Ravenna. Ha presieduto l’incontro Valentina Morigi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna, compartecipe della manifestazione GiovinBacco.