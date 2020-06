Faenza. Lavori sulla S.P.306R “Casolana”. Chiuso al traffico l’innesto dalla strada comunale via Marotta

Fino al 31 agosto sarà chiuso al traffico l’innesto dalla strada comunale via Marotta posto sulla S.P.306R “Casolana” (Faenza) per permettere i lavori di chiodatura dei versanti in un tratto della stessa strada provinciale.

Informano dalla Provincia di Ravenna che il transito dei veicoli sarà deviato come segue:

– tutti i veicoli provenienti da Riolo Terme lungo la S.P. n. 306R “Casolana” e diretti alla SC Via Marotta, giunti alla località Isola, dovranno imboccare la S.P. n. 65 “Toranello” – Via Gallisterna , e all’incrocio con la SC Via Brete immettersi sulla medesima per raggiungere la SC Via Marotta.

– tutti i veicoli provenienti da Casola Valsenio lungo la S.P. n. 306R “Casolana” e diretti alla SC Via Marotta, giunti sul nuovo ponte sul Ca’ Brete proseguiranno lungo la S.P. N. 306R “Casolana” fino alla località Isola, e quindi dovranno imboccare la S.P. n. 65 “Toranello” – Via Gallisterna , e all’incrocio con la SC Via Brete immettersi sulla medesima per raggiungere la SC Via Marotta.

– tutti i veicoli provenienti dalla SC Via Marotta e diretti sia a Riolo Terme che a Casola Valsenio, dovranno seguire il percorso inverso.