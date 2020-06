Un nuovo caso di Covid a Ravenna, muore una donna di 97 anni: è il 79° decesso dall’inizio della pandemia. 34 i casi ancora attivi

5.309 a Bologna e Imola (+ 6)

a Bologna e Imola (+ 6) 5.003 a Reggio Emilia (+ 1)

a Reggio Emilia (+ 1) 4.546 a Piacenza (=)

a Piacenza (=) 3.950 a Modena (+ 2)

a Modena (+ 2) 3.656 a Parma (+ 3)

a Parma (+ 3) 2.195 a Rimini (+ 1)

a Rimini (+ 1) 1.050 a Ravenna (+ 1)

1.025 a Ferrara (+ 3)

a Ferrara (+ 3) 959 a Forlì (=)

a Forlì (=) 799 a Cesena (+ 3)

I 1050 casi della provincia di Ravenna

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

464 Ravenna

136 Faenza (+ 1)

81 Cervia

68 Lugo

62 Russi

40 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castelbolognese

21 Fusignano

16 Cotignola

12 Massa Lombarda

11 Brisighella

8 Conselice

8 Riolo Terme

6 Solarolo

4 Sant’Agata sul Santerno

2 Casola Valsenio

1 Bagnara

Il totale della somma dei Comuni fa 1.052 e non 1.050 ma l’errore nel computo non dipende da noi.

L’informativa delle autorità sul decesso a Ravenna

Per il territorio provinciale di Ravenna per è stato comunicato un nuovo caso di positività. Si tratta di un paziente, sintomatico e ricoverato non in terapia intensiva. Si è verificato inoltre, purtroppo, il decesso di una paziente di 97 anni, da tempo ricoverata. Si registrano, infine, 3 nuove guarigioni complete. Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a le persone completamente guarite ammontavano a 927 (14 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 34 (2 in meno rispetto a lunedì 22 giugno); di questi pazienti 11 ricoverati e 23 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 15 asintomatici e 8 con sintomi compatibili con tale regime. Sono, infine 72 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.