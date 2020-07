Dal 3 luglio torna a Milano Marittima il servizio di navetta gratuita dal parcheggio del Centro Congressi al centro

Seppure in ritardo rispetto allo scorso anno, a causa delle problematiche legate al Covid 19, riparte anche quest’anno il servizio di collegamento gratuito dal parcheggio del Centro Congressi al centro di Milano Marittima a partire dal 3 luglio. Resterà attivo fino al 13 settembre per dare l’ opportunità ai turisti di parcheggiare e raggiungere comodamente il centro e la spiaggia.

“Anche se in forma ridotta e con inizio posticipato rispetto agli anni passati, abbiamo comunque voluto offrire anche quest’anno il servizio di navetta gratuita per agevolare gli ospiti della città nel parcheggio e nel raggiungimento agevole del centro di Milano Marittima”- dichiarano il sindaco Massimo Medri e il delegato ai trasporti Claudio Lunedei.

In particolare il servizio sarà gratuito e coprirà il percorso da via Jelenia Gora (Parcheggio scambiatore Centro Congressi) al centro, con fermate in via Jelenia Gora, viale 2 Giugno, rotonda Corelli, e ritorno.

Durante gli orari di servizio della navetta il parcheggio del Centro Congressi sarà custodito.

Orari

Il venerdì dal 3 luglio all’11 settembre dalle ore 15.00 alle ore 24.00

Sabato, domenica e festivi da 4 luglio al 6 settembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Frequenza corse

dalle 10 alle 21.00 ogni 15 minuti

dalle 21.30 alle 24.00 ogni 20 minuti

Per informazioni sul servizio navetta info@cerviaturismo.it

IAT Cervia al n. 0544 974400