Giornata a doppio zero per Ravenna: nessun nuovo caso. In regione altri 16 positivi con 3.800 tamponi

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.30 di mercoledì 1° luglio

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 1° luglio si registrano 16 casi di Covid in più rispetto a ieri, di cui 9 asintomatici individuati attraverso gli screening regionali e l’attività di tracciamento (circa 1.400 i test sierologici effettuati). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.508 casi di positività. I nuovi tamponi effettuati sono 3.882, che raggiungono così complessivamente quota 499.426 tamponi (nell’ultimo giorno 0,41 tamponi positivi ogni 100).

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, oggi è pari a 1.002 (8 in meno rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 888, due in meno rispetto a ieri.

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 10, due meno di ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 104 (- 4).

LE GUARIGIONI – Le nuove guarigioni sono 20 per un totale di 23.242.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.234. Nessun decesso a Ravenna. In totale dall’inizio della pandemia a Ravenna sono stati registrati 79 morti.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: