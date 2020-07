Grave incidente a Taglio Corelli, intorno alle ore 6 di mercoledì 1 luglio. Altezza del civico 46 in Via Torretta, una Renault Capture, guidata da un 41enne, si è scontrata con una Fiat Punto della vigilanza privata Ibs, condotta da un 37enne.

Le prime ipotesi sulla dinamica fanno ipotizzare che all’origine del sinistro vi sia stata una mancata precedenza da parte della guardia giurata.

In via Torretta sono giunte due ambulanze affiancate dall’ elibologna. Dopo le prime cure sul posto, il 41 enne della Renault è stato trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La guardia Giurata ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Alfonsine.

