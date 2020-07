Lugo. Atti di vandalismo del maggio 2019. Il sindaco Ranalli ringrazia gli inquirenti

In riferimento a quanto apparso sulla stampa locale in merito atti vandalici di maggio 2019 in città, il sindaco di Lugo Davide Ranalli ringrazia gli inquirenti per le importanti indagini portate avanti e assicura la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale.

“La delicatezza dell’argomento e delle indagini, che sono sempre proseguite con grande impegno da parte delle forze dell’ordine, richiedeva prudenza – spiega il sindaco di Lugo – per assicurare il pieno svolgimento dei dovuti approfondimenti e consentire la ricerca della verità. Silenzio non significa mancanza di lavoro, al contrario l’indagine giudiziaria non si è mai fermata e andrà avanti con i procedimenti previsti dalla legge per individuare e condannare chi si è reso responsabile degli atti di vandalismo che hanno deturpato la nostra città”.

“Da parte dell’Amministrazione comunale non è mai mancata la collaborazione e fin da subito abbiamo messo a disposizione degli inquirenti il materiale utile alle indagini – prosegue Ranalli -. Eravamo certi che le nostre forze dell’ordine avrebbero condotto scrupolosamente le indagini e a loro ci siamo affidati per far luce su una vicenda che ha colpito tutti i cittadini di Lugo, che non meritavano certamente di vedere la loro città ferita da quelle scritte. Come già detto in Consiglio comunale, ci muoveremo con ogni azione necessaria a sanare questa ferita. Ringrazio ancora le forze dell’ordine per il grande lavoro che hanno fatto ancora una volta, noi non ne dubitavamo”.