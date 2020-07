OASI di Milano Marittima: dal 26 al 28 giugno 270 controlli alle attività commerciali e 114 ore di attività svolte dalla Polizia locale

Intensa l’attività della Polizia Locale nello scorso fine settimana sul fronte dei controlli generali e di quelli specifici sulle misure adottate per il coronavirus. In totale, nei tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sono stati impegnati 56 agenti della Polizia Locale per interventi di Polizia Stradale, abusivismo commerciale e controlli misure per il contenimento pandemia. Su quest’ultimo versante, sono state controllate 270 attività commerciali; 66 le ore di controllo degli arenili, 114 le ore di attività svolte nell’oasi di Milano Marittima, che hanno impiegato 19 operatori. Sono stati emessi 4 verbali per vendita alcol, 1 per mancanza informazione e prodotti per la sanificazione, 4 per oltraggio al decoro. Controllata l’apertura di 1 discoteca per protocolli Covid. Numerose anche le attività della Polizia stradale, che tra le altre cose ha controllato 46 veicoli, elevato 51 sanzioni, risposto a 133 richieste di intervento, gestito 7 incidenti stradali. Inoltre, tra i vari interventi, ne sono stati registrati 4 per persone in stato di ubriachezza, 1 per atti vandalici e schiamazzi, 1 per aggressione.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Ringrazio le varie Forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale che stanno facendo sforzi enormi, e anche le attività che si stanno dimostrando rispettose delle regole e indicazioni previste per la salute e la sicurezza. Abbiamo cercato anche di dare una stretta contro lo sballo indisciplinato, che sta dando i suoi frutti, e credo che l’idea di un divertimento sano sia sempre più apprezzata. Vogliamo avere un centro di Milano Marittima con proposte nuove, diverse e di più alta qualità. Purtroppo in questa fase di riapertura è particolarmente difficile gestire tutte le situazioni, soprattutto in zone di forte afflusso e quando si concentrano assembramenti di persone e di giovani. Bisognerebbe che prevalesse il senso civico di ogni cittadino. Noi continueremo a mantenere costante la vigilanza e interverremo anche con misure drastiche in caso di veri e propri reati con particolari misure restrittive”.