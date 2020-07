Faenza. Iniziativa tra Protezione Civile e ‘La Filanda’ per far tornare in sicurezza le persone nel centro commerciale

Ognuno di noi è un anello importante per formare la catena della fiducia e rendere più sicuri i luoghi pubblici. Su questo semplice principio si basa l’iniziativa sulla sicurezza “Si riparte dallo Shopping”, organizzata da CIA Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. che vede allo starter ‘La Filanda Shopping Center’ di Faenza ma che a breve coinvolgerà anche altri centri commerciali del territorio in un progetto di più ampio respiro. Lo scopo dell’operazione è garantire la tutela del personale e dei frequentatori del centro informando sulle buone pratiche per non abbassare la guardia e consolidare i risultati ottenuti nella lotta alla diffusione del Covid-19.

I centri commerciali sono per natura un luogo di aggregazione, di socializzazione che accolgono migliaia di persone anche se, in questo periodo, sono meno frequentati. In un’idea di ripresa non solo economica ma anche della vita sociale, è importante che le persone tornino a sentire la voglia di condividere spazi comuni e il piacere di fare shopping sotto la nuova prospettiva di comportamenti virtuosi. Servono best practice e responsabilità, occorre garantire e far crescere il senso di protezione e tutela. A questo scopo, un ruolo importante nel progetto lo gioca la Protezione Civile di Faenza che già a partire da sabato 4 luglio e a seguire per altre date durante il mese, sarà presente per illustrare e dare informazioni sull’importanza del rispetto delle regole e dei meccanismi di sicurezza. Al desk allestito, i volontari saranno disponibili per fornire spiegazioni, rispondere ai dubbi dei cittadini sui comportamenti e distribuire materiale d’informazione e istituzionale.

Questa operazione consolida la collaborazione che da molto tempo lega CIA agli stakeholder locali, rafforzando il suo senso di appartenenza al territorio attraverso una partecipazione attiva che si esprime con iniziative come queste, volte al bene della comunità. Il periodo che ci siamo lasciati alle spalle è stato difficile e faticoso e certamente, la Protezione Civile di Faenza ha fatto tanto per aiutare ad affrontare le difficoltà. Per il ruolo fiduciario che il cittadino riconosce a questa importante istituzione, è venuto naturale avere la sua collaborazione con lo scopo condiviso di far capire quanto sia importante mantenere comportamenti corretti per non disperdere gli sforzi fatti fino ad ora. Inoltre, operare a fianco della Protezione Civile significa dare autorevolezza e maggior valore all’azione di ripartenza.

“La nostra organizzazione è attiva da quasi quarant’anni – dice Marco Sarasini, presidente del Centro Volontari Protezione Civile di Faenza -. Una longevità che ci rende orgogliosi e che ci fa essere fortemente radicati sul territorio, anche se prestiamo i nostri servizi ovunque ce ne sia bisogno”. “Diffondere la cultura della sicurezza – prosegue il presidente – fa parte del nostro mandato. Non potevamo sottrarci al bisogno di rassicurare il singolo cittadino suggerendo il corretto comportamento in un’ottica di prevenzione che è alla base dei nostri valori e del nostro operato”.

La Protezione Civile svolge da sempre il ruolo cruciale di portare alla società un contributo di prevenzione, di supporto e di intervento a favore della popolazione. Un compito svolto da volontari che si autofinanziano per far fronte alle necessità di servizio. In questo periodo di emergenza, l’impegno richiesto è notevolmente aumentato. Per questo, l’organizzazione di Faenza ha messo in atto una raccolta fondi straordinaria, visibile sul sito, per supportare le attività istituzionali e far fronte all’aumentato bisogno di dispositivi di protezione e di sicurezza.