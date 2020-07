Tragedia a Lido di Classe: ragazzo di 25 anni annega mentre fa il bagno

Intorno alle 14,20 di sabato 4 luglio 2020 un ragazzo di 25 anni ha perso la vita annegando a Lido di Classe all’altezza del bagno 2 Go Go. I sanitari del 118 hanno tentato la rianimazione ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia il 118 è intervenuto con automedica e ambulanza.