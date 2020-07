Bell’atmosfera nel centro storico di Ravenna: iniziative con tavolini all’aperto e bella musica premiate dal pubblico

Bell’atmosfera ieri sera, sabato 4 luglio, in centro storico a Ravenna, per la prima serata delle iniziative di “Note di Sapore”: piazza Andrea Costa è stata animata dalla musica di Lisa Manara & Riccardo Ferrini, che hanno duettato insieme.

Tante le persone che, sempre nel pieno rispetto delle norme anticovid che impediscono gli assembramenti, hanno scelto di trascorrere il sabato sera in città, all’aria aperta, tra le proposte enogastronomiche del Mercato Coperto e del Costa Caffè, organizzatori dell’evento.

La rassegna che abbina buona musica e convivialità prosegue giovedì 9 e martedì 21 luglio in collaborazione con Spiagge Soul: sul palco allestito nella piazza suoneranno Sara Zaccarelli nella prima serata e Luca Brichi & King Frisko nella seconda. Il 14 luglio sarà invece la volta di G and the Doctor, il progetto blues della cantante Gloria Turrini e del pianista Mecco Guidi. Chiude i live di luglio il Trio di Hernandez & Sampedro, attesi in Piazza Costa il 28 luglio.