Frontale sulla SS Romea all’altezza di Punta Alberete. Nessun ferito grave

Brutto frontale che poteva avere conseguenze decisamente peggiori, quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, attorno alle 18. Teatro dello scontro, la strada statale Romea, in zona Punta Alberete, all’altezza del km 5.300.

La Polizia Locale di Ravenna è intervenuta con due pattuglie per i rilievi del sinistro e per dirigere il traffico: la strada è stata chiusa in un senso di marcia per consentire le operazioni di spostamento dei veicoli coinvolti e ci sono ripercussioni sulla viabilità, considerato anche il flusso di auto in transito di rientro dalla giornata di mare.

I feriti, fortunatamente non gravi, sono stati soccorsi da due ambulanze del 118; sul posto anche i Vigili del Fuoco.