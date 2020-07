Week end di controlli per la Municipale nei lidi ravennati: due locali sanzionati. In pochi rispettano l’uso delle mascherine

La Polizia Locale, durante la scorsa notte, ha ispezionato 4 locali tra Marina di Ravenna e Punta Marina. Quattro pattuglie (Ufficio di Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore, Ufficio Periferia – Sezione Mare e Sezione Pronto Intervento), capeggiate dallo stesso Comandante Andrea Giacomini, personalmente presente per l’occasione, tra la mezzanotte e le quattro del mattino, hanno svolto accertamenti lungo l’intero tratto rivierasco per accertare la situazione.

In uno degli esercizi sottoposti a controllo, sono state accertate numerose e gravi trasgressioni alle “Linee guida regionali per discoteche” e, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie comminate, per un ammontare di € 2.000, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività per 5 giorni, in attesa della fissazione, da parte della Prefettura, dell’esatto periodo di durata del provvedimento, fino a un massimo di 30 giorni.

In un ristorante della riviera sono state invece accertate carenze organizzative in violazione al “Protocollo di regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, con conseguenti sanzioni e, anche in questo caso, sospensione dell’attività per 5 giorni.

In due discoteche, la gestione è risultata adeguata. Quanto, invece, ai comportamenti della clientela e, in generale, dei frequentatori notturni delle località, è stata riscontrata una generale disattenzione e trascuratezza nel rispettare, nonostante i numerosi e chiari avvisi, la misura di prevenzione dell’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nelle occasioni (assai frequenti) in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.